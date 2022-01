L'endemà de la publicació de les imatges en què es veia Iñaki Urdangarin en actitud afectuosa amb una dona que no era Cristina de Borbó , el protagonista de les fotografies, preses alfrancès, ha parlat. A l'entrada de la feina, aquest dijous a primera hora ha estat abordat per micròfons als quals no ha dubtat en contestar.L'encara marit de la infanta ha deixat entreveure un possibledel matrimoni, que duu 24 anys casat i té quatre fills. Des del, Cristina viu a, Suïssa, on Urdangarin mai s'ha instal·lat definitivament. De fet, des de la seva sortida de la presó viu a Vitòria , on treballa en una bufet.Amb relació a les imatges publicades aquest dimecres per la revista Lecturas, l'exjugador d'handbol ha assegurat que gestionaran aquesta "dificultat" de la "millor manera possible" tenint en compte que "aquestes coses passen". Tot seguit hauria entrat al seu lloc de feina afirmant que no tenia res més a dir.A hores, d'ara, l'única persona de l'entorn que familiar que s'ha pronunciat al respecte de les imatges d'Urdangarin és el seu fill, Pablo, que juga a la secció d'handbol del Barça. Aquest dimecres va assegurar que "aquestes coses passen" tot afegint que "s'ha de parlar en família".

