​Front comú per millorar la sostenibilitat de les explotacions lleteres familiars

Contribuir a la millora de la, econòmica i social de la ramaderia familiar a Catalunya, però també a Cantàbria, Euskadi i Navarra, és el principal objectiu del projecte de transformació sostenible delEs tracta d' una iniciativa que agrupaentre cooperatives, centres tecnològics d'R+D+i, centres de gestió i centres industrials dels quatre territoris, representants de les diferents baules de la cadena de producció làctia. El projecte està liderat per Llet Nostra Més , juntament amb Kaiku Berdea i AGC Agrocantabria Sostenible.En el marc d'aquesta iniciativa, que preveu una, amb l'objectiu i compromís d'assolir la transformació cap a la sostenibilitat ambiental, en línia amb els objectius establerts en l'agenda 2030 de la Comissió Europea. En aquest sentit, es plantegen diferents mesures per reduir la petjada ambiental del procés industrial i logístic de les empreses de l'ecosistema de Kaiku Berdea, Llet Nostra Més i AGC Agrocantabria Sostenible.L'any 2027 s'espera assolir una rvinculades al procés productiu i logístic, en línia amb el compromís NetZero 2050, així com unai l'impuls de l'economia circular i lagenerats.Al mateix temps, la iniciativa incidirà en la, que aglutinen una producció total de més de 337 milions de litres de llet anuals, la tasca de les quals és essencial per a l'entorn rural, i un compromís per assegurar el subministrament de llet i productes lactis de qualitat al consumidor.

