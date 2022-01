Obre el primer cinema del món adaptat per a gossos

Els amos i les seves mascotes podran gaudir junts de l'experiència de la pantalla gran a Manchester (Anglaterra), amb un nou, que inclou totes les comoditats per als cans. El nou local, de trenta-sis places, està situat en Ducie Street Warehouse i afirma ser el primer del Regne Unit amb unes projeccions dedicades a pel·lícules protagonitzades per gossosEntre les cintes que es projecten n'hi ha algunes com ara Bolt, La dama y el vagabundo o Homeward Bound. Les projeccions, que tindran lloc tots els dilluns a la nit, tenen nivells de so més baixos i estan més il·luminades tenint en compte la sensibilitat auditiva dels gossos.Les entrades, el preu de les quals és de cinc lliures, inclouen llaminadures perquè tant els amos com els seus gossos gaudeixin de la pel·lícula. A més, els gossos seran benvinguts en tot el local, incloent-hi el restaurant, la terrassa, el bar, el saló i l'hotel.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor