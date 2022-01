Així va quedar la zona afectada. Foto: Cedida

Un problema que ve de lluny?

El 22 de gener de 2020, ara fa dos anys, el temporal Glòria, amb una gran quantitat de pluja, ensorrava dues cases a una urbanització de. L'incident no va causar ferits perquè els dos habitatges estaven buits, però va obligar a desallotjar una tercera casa. En aquell moment, els veïns afectats explicaven els moments d'angoixa que havien viscut. Ara, dos anys després, critiquen queEn Xavi és un dels afectats. Ell no va perdre la casa, però no pot viure-hi perquè va quedar molt afectada:, relata aAmb la seva família hi residien des de feia tot just dos anys, després de comprar-la a través d'una hipoteca que segueixen pagant. Van marxar a viure, de lloguer, a Cardedeu. Estan desesperats: "Més que un crit d'auxili, és un crit de ja n'hi ha prou"."Amb el temporal es van enfonsar dues cases i mitja, però", explica aquest veí. Després del temporal van encarregar un estudi que, segons assegura, els alerta, que "aquella zona tampoc és estable".En Xavi també explica que ells han pogut pagar un lloguer, però que uns dels seus veïns han hagut de tornar a viure a la casa afectada: "que tenen aparcada al davant". En total, hi ha nou famílies que van patir destrosses.El crit d'auxili dels veïns afectats no és contra cap administració en concret: ". Sí que critiquen, però, el paper de l'Ajuntament de Cànoves i Samalús. Tot i això, puntualitzen: "No és res contra l'actual sinó contra la institució.. Ni que ens diguin que no poden intervenir perquè és un tema privat. No han demanat ajudes. Ni van demanar la consideració de zona catastròfica. Ostres, és un tema privat però afecta vuit parcel·les!", exclama. "No pot ser que hi hagi nou famílies afectades i que ens diguin que ens busquem la vida".En Xavi demana. Segons detalla, l'estudi que van encarregar parla d'unes corrents d'aigua que passen per la zona, una realitat que diu que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ja tenia descrita: "L'estudi també avisa que el que va passar fa dos anys es pot repetir 200 metres més amunt, on hi ha cases amb esquerdes. A l'Ajuntament tot això ja li hem dit", explica. I planteja una hipòtesi: "A partir de certs metres, l'aigua i la propietat és pública. Si t'ho mires així,Els advocats ens diuen que allò no s'hauria d'haver urbanitzat".També critica"Totes ens ignoren i ens remeten al Consorci d'Assegurances, que ens responen que ells no cobreixen aquests desastres. Que si hi hagués una inundació si, però no un corriment de terres. Escolti, queI com s'ha d'inundar un terreny que fa pendent?", es pregunta. En Xavi també defensa que les cases estaven en bon estat: "Això no va ser el problema. Va ser-ho que va baixar el terreny al damunt de la qual estaven".

