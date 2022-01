😱 Qué escándalo de noche, oiga... pic.twitter.com/J3r5wDDgvr — BAXI Manresa (@BasquetManresa) January 20, 2022

Moneke, letal

Chima Moneke ha estat el jugador destacat del partit. Foto: J. Alberch

Nit històrica al. Divuit anys després, elserà a la Copa del Rei de bàsquet. En aquella ocasió, va ser Sevilla. Enguany, Granada. Tot gràcies a la victòria de l'equip bagenc davant unque ha posat les coses molt complicades (104-84).La Copa del Rei espera a Granada del 17 al 20 de febrer. Allà es viurà una altra fita històrica, ja que tres equips catalans hi participaran, per primer cop des de 2008: el Baxi Manresa,Igual que fa tres dies contra el, els bagencs han sentenciat el partit als darrers deu minuts. En una nit com aquesta, potser no és massa just destacar un jugador per sobre de la resta. Però tampoc seria just obviar el partit de. El jugador nigerià ha aconseguit un triple-doble amb 32 punts, 12 rebots i 10 faltes rebudes.El Baxi Manresa ha començat amb, Chima Moneke i. El Monbús Obradoiro, amb Braydon Hobbs, Kassius Robertson, Thomas Scruub, Viny Okouo i Hnery Ellenson. Elleson ha avançat l'equip gallec des de la línia de 6,75. La resposta del Baxi Manresa ha estat un parcial de 7-0 (7-3, minut 3). Res que hagi intimidat un conjunt visitant que ha recuperat ràpidament la davantera. La distància no ha passat dels quatre punts. De fet, els dos equips s'han alternat al marcador. La igualtat als primers deu minuts ha estat màxima. Tant que el Baxi Manresa només dominava per un punt al final del primer quart (29-28).Els segon parcial ha començat amb un intercanvi de cistelles i la tercera personal de Birutis. Malgrat ser un home important,ha mantingut el lituà en pista en comptes de protegir-lo. L'emoció ha seguit present a la pista. Fins que una antiesportiva d'Albert Oliver sobre Dani Pérez ha permès una primera estrebada local. El Baxi Manresa ha resolt la jugada amb quatre punts al seu favor. Després, Pérez ha sumat una nova cistella que atorgava als bagencs un màxim avantatge de sis punts (41-35, minut 15). Semblava que els de Pedro Martínez tenien l'opció de posar distància. Però no ha estat així. El Monbús Obradoiro ha sabut reaccionar i han capgirat el marcador (54-56, minut 20).Els dehan sortit decidits a canviar el signe del partit a la segona part. Moneke no faltava a la seva cita amb l'espectacle i feia un de les seves esmaixades plenes de plasticitat. El nigerià era el jugador més actiu. Encertat en la majoria d'accions, en algunes pecava de voler fer la guerra pel seu compte. El Baxi Manresa controlava el ritme de partit però no aconseguia trencar el partit. Roberton era capaç de mantenir el seu equip dins uns marges que permetien pensar en qualsevol desenllaç. Els manresans han arribat a tenir vuit punts al seu favor. Novament, els visitants s'han aixecat i amb un parcial de 0-9 avançava molts minuts després els de Fernández (71-72, minut 29). El darrer minut de quart, però, ha estat favorable al Baxi Manresa. Entre Sima i Moneke -han anul·lat el tir lliure de Beliauskas per deixar el 73-73 a manca de deu minuts.Moneke ha seguit capitalitzant el joc del seu equip. Punts, rebots, personals forçades i, fins i tot, una assistència a Valtonen en un moment en què als de Pedro Martínez els convenia sumar.també anotaven per posar una nova màxima renda al marcador (84-75, minut 34). Ha estat el principi de la sentència i del passaport cap a Granada. El Baxi Manresa ha seguit treballant per ampliar cada cop més la diferència al seu favor. Els últims minuts han estat ja de celebració amb el Nou Congost cantant "sí, sí, sí, la copa ja és aquí". 104-84 i premi a una gran primera volta. Dissabte capa buscar la millor classificació possible.Incidències: Óscar Perea, Rubén Sánchez Mohedas i Alfonso Olivares García han estat els àrbitres del partit.

