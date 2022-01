La tercera dosi augmenta 17 i 10 cops la protecció contra la delta i l'òmicron, segons un estudi

Altres notícies que et poden interessar

Lade lacontra laaugmenta 17 cops la protecció contra la varianti 10 cops contra l', segons un estudi elaborat durant els últims quatre mesos per l'. El seu director,, ho ha explicat durant la roda de premsa posterior al Consell Interterritorial de Salut, al costat de la ministra de Sanitat,Belda també ha afirmat que després de la tercera dosi augmenta, així com que la immunitat cel·lular es manté, per bé que no ha concretat durant quant de temps. Per la seva banda, Darias ha recordat a les autonomies la necessitat de registrar elsper mantenir una comptabilitat fidedigna. L'estudi s'ha dut a terme amb 1.200 persones majors de 65 anys i encara no s'ha acabat. Belda ha explicat, però, que consideraven les conclusions obtingudes fins ara "prou rellevants" per a fer-les públiques.Darias, al seu torn, ha informat dels temes que s'han tractat al, i en aquest escenari ha insistit a les Comunitats de la necessitat de registrar tots els positius per Covid, també els detectats per tests d'antígens ràpids, en el marc de l'augment de casos provocats per la variant òmicron i delque ara admet els positius per autodiagnòstic, que ha provocat un cert col·lapse del sistema en algunes comunitats.Preguntada sobre la idoneïtat d'unaadministrada a la població general, Darias ha preferit subratllar la "" del moment actual, bolcat en la tercera vacuna. "Les dades són contundents, tossudes, una tercera dosi eleva molt les quotes de protecció davant delta i òmicron", ha subratllat la titular de la cartera ministerial sanitària.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor