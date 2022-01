Anglaterra elimina totes les restriccions i l'ús de mascareta en interiors

Altres notícies que et poden interessar

ha anunciat aquest dimecres la fi de totes les restriccions contra la. El primer ministre del Regne Unit, molt qüestionat per la seva polèmica assistència a una festa durant el primer confinament, ha pres una decisió que els crítics acusen de "política".Algunes de les mesures que mantenia Anglaterra, imposades per frenar la, eren l'exigència del passaport Covid en determinats espais, la recomanació de fer teletreball i l'ús obligatori de mascaretes al transport públic, escoles i comerços. A partir del dimecres que ve,Aquest no ha estat l'únic anunci de Johnson que va en la línia de deixar enrere la pandèmia i posa l'objectiu en la recuperació de la normalitat. Així, ha explicat que. És a dir, a partir del 24 de març -fins i tot es podria avançar la data- no caldrà que els positius per Covid s'aïllin.​​​​​​​​​

