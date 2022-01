Per què ens esvera el Raúl?

més d'una vegada gràcies a la imitació que fa a TikTok de la clàssica professora catalanoparlant. Clàssica en tots els sentits de la paraula. Segur que fent scroll us ha passat per davant en algun moment. Fa aquella entonació i aquells gestos tan exagerats, però també tan ben trobats, tan reconeixibles, m'entens el que te vull dir., reproduint un cop més les característiques bàsiques del doblatge en català de l'època, i fins i tot demanava que el fitxessin a ell com a doblador en cas que les tornessin a emetre., un objectiu pràcticament polític. Es refereixen sobretot a aquells en què imita la professora amb alguna lleugera traça de catalanofòbia inconscient, una traça similar, per cert, a la que poden tenir altres comptes tan nostrats com el Tevetresí.(de fet, llueix amb orgull les samarretes que rep de La Incorrecta) sinó ridiculitzar un estil de professorat. Un estil de professorat que, normalment, a Catalunya tenim associat des de ben petits a una llengua vehicular, que és el català. Em sembla que el recorregut és aquest, més que no pas un altre. Em costa trobar en els seus vídeos la voluntat real de fer mal al català. Parlo de la voluntat de fer-ne, no de si finalment n'acaba fent o no.. Gent, amb responsabilitats polítiques i sense, que ens ho diu a la cara i en tot moment, que vol extingir-nos la llengua i que orienta cada acció de la seva vida quotidiana a complir aquest objectiu polític. Em sembla que el Raúl no és d'aquests, no té una política marcada als seus vídeos, no té aquesta meta al cap.. Un contingut que agrada a moltes persones i que, efectivament, també fa mal a moltes altres, perquè les seves imitacions ens recorden el fangar on la nostra llengua està encallada en l'àmbit juvenil, sense referents multitudinaris a Internet, sense referents reconeixibles a la televisió, sense massa res enlloc.i és normalitzi. Però això no és culpa del Raúl, que quan dobla les 'Espies de veritat' en el fons està recordant nostàlgicament aquells dibuixos en català amb què va créixer perquè hi eren. És culpa de qui ha decidit que les 'Espies de veritat' ja no hi siguin. És culpa del pèssim context audiovisual i de nul·la construcció nacional en què el Raúl fa els seus vídeos. És culpa de tota la resta de coses que no són el Raúl.. Veure el Raúl ens recorda com està el pati, i nosaltres aboquem contra ell la nostra ràbia perquè ja no sabem contra qui més abocar-la. Però és una ràbia mal dirigida, que ni va a la persona adequada, crec, ni ens aportarà cap benefici especial, crec.. I crec que faria riure a més persones si la situació global no fos la que és, una situació tan fràgil que ens obliga a posar la cara llarga quan algú sembla travessar la línia vermella de la nostra dignitat lingüística. Entenc que per a molts el sentiment sigui aquest, però crec que qui ha arrabassat aquesta línia vermella no ha estat el Raúl, sinó una altra gent. Una gent a qui durant anys i panys hem pagat un salari meravellós perquè ens fessin arribar al 2022 sense la necessitat d'haver de carregar contra un simple imitador de professors, sospitós de voler acabar amb la nostra existència. M'entens el que te vull dir.

