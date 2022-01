La CUP demana abordar el debat sobre els salaris i dietes dels diputats

Laha demanat abordar el debat sobre el salaris i les dietes dels diputats després de la polèmica d'aquests últims dies arran del privilegis d'alguns funcionaris del Parlament. "Em sembla una hipocresia que retallem privilegis als treballadors i no fem res amb els nostres", ha dit el diputat. La proposta de la CUP és que els parlamentaris és baixin el sou.La formació va exigir ahir ai elque facin pública la seva proposta en relació a les dietes de representació a la mesa del Parlament de la setmana vinent i consideren que la polèmica no es pot centrar només en els sous dels treballadors i cal abordar urgentment els "" i les dietes dels diputats i alts càrrecs del Govern.La CUP ha insistit en les darreres hores que fa des de 2012 que proposa abordar la rebaixa dels sous dels diputats i regular les dietes, i que sempre s'ha rebutjat. També apunta que el grup parlamentari mai ha aprova uns pressupostos delamb l'objectiu de denunciar aquests "sous desorbitats" i els "privilegis innecessaris".Per tot plegat, la formació vol reobrir el debat i acabar amb "aquells privilegis que manté la classe polítics i que estande la població".La presidenta del Parlament,, ha explicat que després d'assumir el càrrec va treballar "diferents opcions de regularització" pel que fa a les dietes de desplaçament que perceben els diputats i que. "Aquesta situació es podria considerar, com a mínim, anòmala", apunten fonts de la presidència del Parlament.Borràs assegura que va traslladar a la mesa les diverses propostes sobre com modificar el pagament d'aquestesper raó de desplaçament. Tot plegat s'ha traslladat als grups parlamentaris, que s'han de posar d'acord.

