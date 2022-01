Djokovic compra una empresa danesa per crear un tractament contra la Covid

Altres notícies que et poden interessar

Decisió sorprenent dedesprés de ser expulsat d'. Ara, segons ha confirmat l'agència Reuters, el tenista serbi ha comprat el 80% de la propietat de l'empresa danesa de biotecnologiaamb l'objectiu de desenvolupar unmèdic contra laEl director executiu de la companyia hauria confirmat la informació, que succeeix després de setmanes de polèmica que van acabar amb el tenista no podent jugar l', a. El país no permet l'entrada a persones que no hagin rebut la vacuna contra la Covid, cosa que passa en el cas de Djokovic. El número u del món ho va intentar fins a l'últim moment per la via judicial, però finalment no podrà defensar el tro del primerde la temporada.​​​​​​​​​

