El ministeri de Garzón ara dona consells per preparar la carmanyola

El Ministeri de Consum d'ha trobat una nova batalla en la defensa de la, amb la premissa que "com a casa no es menja enlloc". Després de la polèmica per les crítiques del ministre a les macrogranges, el departament ha llançat una campanya a favor dels àpats preparats a casa davant la resta d'alternatives, com ara l'hostaleria.En un vídeo publicat aquest dimecres, Consum dona consells per preparar la carmanyola "si has de dinar a la universitat", perquè "el seu ús no sigui un perill". El primer que es recomana és, per evitar les "contaminacions creuades".El ministeri de Garzón aconsella fer servir una carmanyola de vidre, "més fàcil de netejar", per davant del tàper de plàstic, que, no obstant això, és "més lleuger i menys fràgil", segons el vídeo difòs a les xarxes. En qualsevol cas, la campanya recomana fer servir recipients de material reciclat, més sostenibles."Es recomana no deixar menjar cuinat més de dues hores fora de la nevera o més d'una hora si la temperatura és superior a 30 graus", recomana la campanya del ministeri, que recorda que no es poden congelar les restes que sobrin d'una carmanyola, i que cal llençar els aliments que ja hagin estat escalfats i no es consumeixin.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor