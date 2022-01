Mor l'actor francès Gaspard Ulliel en un accident d'esquí

L'actor francèsha mort aquest dimecres als 37 anys després de patir unpel qual va ser ingressat dimarts a l'Hospital de Grenoble en estat molt greu. Havia guanyat dosi era popular pels seus papers a les pel·lícules Saint Laurent o Juste la fin du monde, entre altres.L'accident es va produir als, quan l'actor francès va xocar contra un altre esquiador, concretament a l'estació de. Va ser traslladat en helicòpter a l'hospital amb un fort, però els metges no li van poder salvar la vida. Ulliel era pare d'un nen de sis anys que havia tingut amb la modelLa seva carrera com a actor va començar el 1997 amb el filmi diversos curtmetratges. A més, també va tenir un paper secundari a El pacte dels llops, en què va compartir gravació amb actors com. No seria fins al 2002 quan va arribar el seu primer paper important, amb, que li va valer els premis Prix des Lumieres i l'Estrella d'Or com a millor actor novell.El seu reconeixement internacional arribaria el 2007, amb, l'última pel·lícula de la saga. També va interpretar al dissenyador de Modaa la pel·lícula, el 2014. El 2016 també va guanyar el premi Cesar en la categoria de millor actor pel seu paper a la pel·lícula

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor