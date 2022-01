La comissió executiva del, presidida per Salvador Alemany, ha avalat aquest dimecres continuar treballant en els estudis tècnics i econòmics necessaris per a "constatar la viabilitat de Liceu Mar", un nou equipament cultural que estaria situat en el Port de Barcelona, en l'espai ocupat fins ara per l'Imax.El nou edifici, que es convertiria en segona seu del Gran Teatre del Liceu, tindria com a objectiu ser un espai dinamitzador i de referència de la ciutat, obert a tot el públic, ha publicat l'Ara en la seva edició digital i ha informat el teatre líric aquest dimecres en un comunicat.És una proposta resultant de converses prèvies entre els equips del Port de Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona i del *Liceu, i ara el coliseu líric i les organitzacions vinculades treballaran en un avantprojecte del nou equipament en l'espai del *Imax.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor