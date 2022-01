Lidl guanya la batalla legal a la Thermonix

ha estimat el recurs interposat percontra(titular de la marca) en el plet que els va enfrontar per la patent i la comercialització del seu robot de cuina. En una sentència de dijous passat, el tribunal de la secció 15 de l’Audiència estima el recurs interposat per Lidl contra la sentència dictada fa un any pel jutjat mercantil número 5 de Barcelona que resolia que el supermercat havia envaït la patent del robot de cuina Thermomix i la condemnava a la retirada de tots els seus robots de cuina Monsieur Cousine Connect. Ara, però, l'Audiència dona la raó als supermercats. No obstant, la sentència encara es pot tornar a recórrer.Els magistrats de l’Audiència de Barcelona consideren que la patent en la que Vorwerk es fonamentava per imputar-li la infracció dels seus drets és nul·la per dues raons diferents: per l’existència de "matèria afegida" en el títol concedit, és a dir, per haver-se ampliat la protecció de forma il·legítima en el curs de la tramitació de la patent; i perquè la sol·licitud no disposava d’activitat inventiva. L’Audiència estima a més que, fins i tot en el cas que la patent no fos vàlida, no existia infracció per part de Lidl de la patent Vorwerk.Fa un any un jutjat mercantil va considerar que Lidl havia envaït la patent de Thermomix i la condemnava a retirar totes les seves màquines del mercat. Segons el tribunal, la màquina Monsieur Cuisine de Lidl va implementar "de forma infractora" característiques de Thermomix en una patent reconeguda l'any 2008 a l'Estat.A banda de la retirada de totes les màquines Monsieur Cuisine, el tribunal també va condemnar Lidl a cessar la importació, emmagatzematge i comercialització del robot de cuina, així com a retirar tots els exemplars a mans de distribuïdors, els documents comercials, el material publicitari i els anuncis a internet. La cadena de supermercats també havia d'indemnitzar a Vorwerk pels danys i perjudicis causats i s'havia de fer càrrec del pagament de les costes processals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor