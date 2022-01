Dues pel·lícules catalanes competiran en la Berlinale, una fita inèdita

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

El cinema català estarà més representat que mai en el prestigiós Festival de Berlín, conegut com la. Han estat seleccionades Un año, una noche, la pel·lícula d'sobre els atemptats de Bataclan, i Alcarràs, deLa doble participació és una fita inèdita per al cinema català i també per al cinema espanyol. Els únics cineastes de l'Estat que han competit per l'Os d'Or han estat Isabel Coixet amb Ningú no vol la nit i Elisa y Marcela i Antonio Chavarrías amb Dictado.

