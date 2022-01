Les persones d'entre 18 i 29 anys ja poden rebre la tercera dosi si fa més de 8 mesos que s'han vacunat

Més de 700.000 contagis en 20 dies

Les persones d'entreque facio més que es van vacunar contra la Covid podran demanar cita a partir d'avui per rebre la tercera dosi. Així ho ha explicat la doctora, secretària de Salut Pública, en la roda de premsa setmanal per analitzar la situació epidemiològica. Es pot demanar a través d'aquest enllaç . D'aquesta manera, Salut permetrà progressivament a aquesta franja d'edat que pugui rebre la dosi de reforç. Inicialment, per tant, seran persones que es van vacunar abans del que els tocava per edat, com ara cuidadors de gent gran, les que es podran immunitzar amb la tercera vacuna. La setmana passada es va obrir cita per al grup d'entre 30 i 39 anys. "L'òmicron escapa més a les vacunes pel que fa al contagi, però no pel que fa a la malaltia greu", ha remarcat Cabezas.De fet, segons dades de Salut, les persones no vacunades de més de 12 anys, tenen una probabilitat 2,5 vegades més gran de ser hospitalitzades per Covid, i de 4,9 vegades més d'entrar a la UCI. Pel que fa als majors de 50 anys, tenen una probabilitat 3,7 vegades més gran de ser ingressades i 8,1 vegades més gran d'entrar a la UCI. Per als majors de 70 anys, els no vacunats tenen una probabilitat 6,1 vegades més gran de ser hospitalitzades i 15,2 més d'acabar a la UCI, en aquest cas comparant amb qui no té dosi de record. "La tercera dosi de la vacunaper sobre del 80%", ha dit Cabezas. També es recupera part de l'efectivitat davant de malaltia simptomàtica.​El Departament de Salut ha presentat un estudi sobre possibles alteracions en laarran de la vacuna contra la Covid. Cabezas ha explicat que, analitzant el cas de 4.000 dones (la meitat vacunades i la meitat no vacunades), pràcticament no es produeix cap alteració en la durada de la regla. "Només veiem que es retarda menys d'un dia l'aparició de la regla. No té una repercussió clínica", ha dit la secretària de Salut Pública. En aquest sentit, Salut ha presentat un altre informe de l'que confirma la seguretat de la vacuna en dones embarassades.Cabezas, ha assenyalat que la variant òmicron és moltgràcies a la vacunació. "Hi ha una discordança entre el nombre de casos i els casos severs. Això ja es comença a veure en altres onades amb vacunació, però la variant òmicron maximitza aquestes diferències", ha dit Cabezas. "Òmicron escapa a les vacunes pel que fa a la infecció, però no pel que fa a prevenir la complicació de greu de la malaltia", ha remarcat la doctora. Pel que fa a les dades, Cabezas ha dit quei la Rt també a de baixa, tot i que el nombre de contagis encara creix. "Estem en una situació de desacceleració", ha remarcat.El conseller de Salut,, ha dit que el moment de la pandèmia és "complicat". Argimon ha comparegut de manera extraordinària a la roda de premsa setmanal que fa el Departament per analitzar la situació epidemiològica i ha explicat que en els últims 20 dies s'han infectat a Catalunya més deper la variant òmicron, que per tant estan fent un aïllament de set dies. "Això no passa només a Catalunya. L'OMS va dir que en les properes setmanes la meitat de la població europea s'infectaria per aquesta variant", ha recordat.La situació, doncs, no és exclusiva de Catalunya o Espanya. "700.000 persones són moltes, cosa que fa que molts dels serveis essencials o no essencials no puguin funcionar de la manera com estem habituats", ha apuntat, en referència a l'anunci deque diu que un terç de les empreses han hagut de tancar. "La Covid està afectant a tot arreu i en tots els àmbits", ha insistit Argimon.​​​​​​​​​

