Cacen Urdangarín amb una altra dona mentre la infanta viu a Suïssa

¡¡EXCLUSIVA!! Iñaki Urdangarin, pillado con otra mujer mientras la infanta Cristina se encuentra en Suiza 💣 Las fotografías que la hija de los reyes jamás hubiese querido ver, hoy en #exclusiva en #Lecturas. ¡Te esperamos en el kiosco! #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/ND7EBjjc2U — Lecturas (@Lecturas) January 19, 202

Des que fa prop de dos anys va sortir de la presó,no ha tornat a viure a. Fugint del cas, la seva dona, la infanta Cristina, i els seus fills, es van instal·lar ai 2013, ciutat que l'exjugador d'handbol ha alternat com a lloc de residència, juntament ambon seguia la causa judicial contra ell.Amb Cristina i els seus quatre fills encara al, Urdangarín viu actualment a, d'on és la seva família materna, i és aquí on s'ha produït l'última prova del distanciament amb la seva dona, no només físic. Després d'anys de rumors de divorci sobrevolant el matrimoni, Urdangarín ha estat caçat amb una dona, tal com demostren unes fotos publicades per la revista Lecturas.Les fotos, preses afrancès), mostren el marit de la infanta passejant en actitud afectuosa amb una altra dona. És la seva primera aparició pública després que els últims mesos, només hagi aparegut, en ocasios comptades, amb Cristina de Borbó animant el seu fill, que juga a la secció d'handbol del Barça. A hores d'ara no s'ha produït cap reacció de la família reial i es desconeixen les conseqüències que pot comportar l'aparició d'aquestes imatges.

