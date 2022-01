Més de 700.000 persones s'han contagiat per òmicron en els darrers 20 dies a Catalunya

Dies de desacceleració

Nou rècord de contagis setmanals però menys ingressos

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha dit que el moment de la pandèmia és "complicat". Argimon ha comparegut de manera extraordinària a la roda de premsa setmanal que fa el Departament per analitzar la situació epidemiològica i ha explicat que en els últims 20 dies s'han infectat a Catalunya més de 700.000 persones per la variant òmicron, que per tant estan fent un aïllament de set dies. "Això no passa només a Catalunya. L'OMS va dir que en les properes setmanes la meitat de la població europea s'infectaria per aquesta variant", ha recordat.La situació, doncs, no és exclusiva de Catalunya o Espanya. "700.000 persones són moltes, cosa que fa que molts dels serveis essencials o no essencials no puguin funcionar de la manera com estem habituats", ha apuntat, en referència a l'anunci de PIMEC que diu que un terç de les empreses han hagut de tancar. "La Covid està afectant a tot arreu i en tots els àmbits", ha insistit Argimon.El conseller ha volgut fer un agraïment a tota la comunitat educativa i als farmacèutics que col·laboren en la detecció de casos a les escoles. També als professionals de l'Atenció Primària. "En tots aquests entorns també es produeixen baixes per òmicron", ha indica Argimon. En la qüestió de l'educació, hi ha hagut dos canvis clau en el protocol. El primer fa referència al fet que es passa "d'un a cinc". Abans, quan una alumne era positiu, la resta del grup classe no vacunat es confinava. "Això tenia poca incidència en el nombre de grups confinats, perquè estàvem al millor moment de la pandèmia, amb xifres molt baixes", ha explicat Argimon.A finals del primer trimestre això comença a canviar i per això s'ha hagut de canviar el protocol. Durant les vacances, els grups més joves tenen un increment de casos molt important. En aquest context, des de Sanitat s'ha passat a fer que el grup es confina amb cinc positiu, no amb un, per tal de garantir la presencialitat.Salut ha continuat fent proves i Argimon ha reconegut que "poden haver-hi disfuncions". "Hauríem pogut no fer res, com en altres comunitats", ha assenyalat el conseller, que ha reconegut que el moment "no és normal". "Un 4% del personal està de baixa per Covid", ha apuntat. Com a notícia "esperançadora", Argimon ha dit que fa uns dies de "desacceleració". "Això és bo si es manté. Estem pendents de les dades i de com va la infecció en relació a les setmanes anteriors, per veure si la desacceleració es manté o no", ha assenyalat.La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha assenyalat que la variant òmicron és molt més contagiosa però és menys severa gràcies a la vacunació. "Hi ha una discordança entre el nombre de casos i els casos severs. Això ja es comença a veure en altres onades amb vacunació, però la variant òmicron maximitza aquestes diferències", ha dit Cabezas. "Òmicron escapa a les vacunes pel que fa a la infecció, però no pel que fa a prevenir la complicació de greu de la malaltia", ha remarcat la doctora. Pel que fa a les dades, Cabezas ha dit que la positivitat està baixant i la Rt també a de baixa, tot i que el nombre de contagis encara creix. "Estem en una situació de desacceleració", ha remarcat.La positivitat en els grups més jove va augmentar molt durant les vacances de Nadal, però amb l'increment de proves aquesta positivitat ha baixat. En els últims dies (de 10 a 18 de gener, s'han fet 180.000 tests d'antígens, la majoria, 160.000 a les farmàcies, de les quals més de 9.000 han donat positiu (5,8% de positivitat). Als CAP, s'han fet 19.796 i s'han detectat 2.400 positius (12,2% de positivitat). En total, s'han detectat uns 11.000 joves positius. "Hem pogut evitar que estiguin en contacte amb la resta de la classe. Volem agrair la feina de tothom", ha dit.La variant òmicron deixa un nou rècord setmanal de contagis de Covid a Catalunya. Se n'han detectat 211.173 en els darrers set dies, rècord setmanal absolut, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 1.820.029 persones. Mentrestant, es redueix la pressió hospitalària. El Departament de Salut ha declarat 45.573 nous casos de Covid-19 a Catalunya confirmats per PCR o tests d'antígens en les últimes hores, la segona xifra diària més alta des de l'inici de la pandèmia. En paral·lel, la pressió als hospitals es redueix, amb 54 ingressats menys (2.618) i 25 crítics menys a l'UCI (504).El risc de rebrot continua disparat i s'enfila 233 punts (5.739), mentre que l'Rt baixa dues dècimes centèsimes fins a l'1,03. S'han notificat 35 morts i la xifra total és de 25.184 defuncions per la pandèmia. El 22,83% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 4.606,47 a 4.815,69 i a set dies ho fa de 2.612,67 a 2.709,09.​​​​​​​​​

