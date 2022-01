La Interpol demana detenir el traficant d'armes que acompanya Joan Carles I

Tot es mafia.....

Per samurai el 19 de gener de 2022 a les 10:41

Como es posible que todavía haya gente que defienda esta Monarquía corrupta?.... Hasta cuando tendremos que aguantar a los Borbones ladrones?.... La lengua del imperio?..... Pues vaya imperio de m. que nos considera y trata peor que a una colonia. Se veía venir...... La represión inconmensurable del Estado de Desecho español, no solo afecta a los independentistas, sino a todos los catalanes en general. La democracia sólo se puede llamar "democracia" cuando se garantizan los derechos y libertades de sus ciudadanos..... En Spanyistán, esta brilla por su ausencia pues tenemos una dictadura bananera corrupta disfrazada de "democracia" donde la mafia fascista, la caverna mediática, la judicatura franquista y sus socios del 155, el Partido Podrido, C's. Fachas, Vox y sus Socios-listos, se han cubierto al fin de m. hasta las orejas después de años mareando la perdiz, insultando y humillando a nuestra gente y encarcelando a nuestros PRESOS POLÍTICOS. A la m. con los Borbones ladrones, la Injusticia española prevaricadora anclada en la época de Franco, títere de fascistas y corruptos, vergüenza de Europa y sus "valientes" esbirros aporreadores de viejecitas y gente indefensa, a los que condecoraron, subieron el sueldo y dieron vacaciones pagadas por su "heroico" comportamiento frente a las hordas independentistas armadas fuertemente con las temibles "papeletas" causando más de mil heridos de diversa consideración y otros tantos tras la SENTENCIA ABERRANTE del 14-10-2019 a nuestros PRESOS POLÍTICOS. Si me pegan, me divorcio...... CATALUNYA IS AN OPPRESSED NATION & IS NOT SPAIN !!*!!