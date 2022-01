Hong Kong sacrifica 2.000 hàmsters i tanca les botigues d'animals per un brot de Covid

Altres notícies que et poden interessar

Tot va començar amb elde la propietària d'una botiga d'animals. Més tard van ser els treballadors, i després es va descobrir que deutambé s'havien infectat de la Covid-19. És un cas que ha sacsejat, on les autoritats han obligat a precedents han obligat a tancar les botigues d'animals, que només podran reobrir si tots els animals donenen un test.Aquesta situació ha dut les autoritats locals a prendre una decisió radical: sacrificar més de 2.000 hàmsters de botigues d'animals de la ciutat, estiguin a la venda o a les mans dels seus amos, si van arribar-hi a partir del 22 de desembre. La majoria d'aquests, segons una cadena local, havien arribat delsEls propietaris d'aquests animals, a més, hauran de ferobligatòria en el cas que els rosegadors donin positiu. Tots ells, independentment del resultat, seran. Amb relació a aquest sacrifici massiu, des del Departament d'Agricultura, Pesca i Conservació apunten que els hàmsters "poden infectar altres animals i humans, així que tot i que no volem, ho hem de fer per protegir la sanitat pública".No és la primera vegada que es detecten contagis de Covid-19 en animals i se sacrifiquen per frenar l'expansió de la Covid-19: el govern danès va sacrificar 17 milions de visons a finals del 2020 en detectar una mutació que semblava superar la immunitat de la vacuna Amb una població d'uns 7,5 milions d'habitants, Hong Kong comptabilitza oficialment poc més de 13.000 contagis i 213 morts des de l'inici de la pandèmia. A Catalunya, amb una població lleugerament superior, es comptabilitzen més d'1,8 milions de contagis i 25.184 morts, segons Salut.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor