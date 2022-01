Reactiven les obres de l'L9 a Barcelona amb l'objectiu d'obrir-la el 2026

Onze anys després s'han reprès les obres del tram central de la, que ha d'unir els dos trams en què ara està dividida aquesta infraestructura: el tram sud que connecta l'aeroport del Prat amb Zona Universitària i el tram nord que va de La Sagrera a Can Zam.Aquest dimarts les màquines han tornat a treballar a la Via Augusta amb el carrer Pau Alcover, entre les Tres Torres i Sarrià, on s'excavarà un pou de 73,5 metres, segons informa La Vanguardia. Quan acabin les perforacions s'hi ubicaràde la línia.L'altra tasca important és la represa de l'activitat de la, quan es va abandonar l'obra per mancances pressupostàries de la Generalitat. S'hauran de foradar 4,1 quilòmetres entre Manuel Girona, a Pedralbes, i Lesseps, on s'espera que arribe el túnerl el 2024.Els plans de la Generalitat impliquen el túnel i posteriorment inaugurar algunes estacions del tram central, perquè. Si es compleixen els plans previstos, el 2029 s'acabaria la línia, que està cridada a ser la més llarga d'Europa.

