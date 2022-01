Els treballadors de la Sindicatura de Comptes també poden acollir-se a la llicència per edat

Els treballadors de latambé poden acollir-se a la llicència per edat i cobrar sense treballar els darrers anys de la seva vida laboral, de la mateixa manera que els del Parlament. Així ho ha publicat La Vanguardia, que assegura que des de fa set anys els empleats poden optar a aquest règim.Segons el rotatiu, hi haen aquesta situació ique es van poder beneficiar de la llicència. La diferència principal entre les condicions en aquest òrgan i alés que a la Sindicatura la llicència no es gaudeix a partir dels 60 anys i durant cinc anys, sinó que només es pot cobrar sense treballarde la vida laboral.Després que l'Ara destapés la situació al Parlament, on des del 2008 existeix la llicència per edat que suposa una despesa d'anuals en funcionaris que no hi treballen, La Vanguardia ha publicat que el Parlament no és l'única institució amb aquest dret, sinó que també se'n pot gaudir a la Sindicatura de Comptes.Segons el diari, els treballadors de la Sindicatura van demanar poder gaudir de les mateixes condicions que els del Parlament, ja que el personal de l'òrgan està sotmès alsdel règim i govern interior de la cambra catalana, però el comitè de direcció s'hi va oposar. Després de diversos recursos interposats al, el tribunal va acabar determinant que els empleats de la Sindicatura tenen el mateix dret a acollir-se a la llicència que els del Parlament.De totes maneres, des delvan negociar amb els treballadors rebaixar el número d'anys a gaudir de la llicència a canvi d'altres beneficis laborals. És per aquest motiu que mentre que al Parlament són cinc els anys que es pot cobrar sense treballar, a la Sindicatura en són dos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor