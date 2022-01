, l'home més vell del món, ha mort aquest dimarts pocs dies abans de complir, segons ha explicat la seva família. Aquest home, nascut a Lleó el 1909, posseïa des del setembre passat elprecisament per ser la persona de sexe masculí amb més edat del planeta.Segons ha detallat la mateixa família, la mort ha succeït al voltant de les 11 del matí, quan després d'esmorzar l'home ha començat ai uns segons després s'ha apagat com "una espelma". De la Fuente ha posat el punt final a una vida longeva en què ha exercit de sabater, i en què fins i tot va estar a punt de morir en unel 1937. També ha vist nèixer-tres d'ells ja morts-A nivell històric, de la Fuente també ha viscut de tot. Va néixer durant el regnat d', va viure la dictadura dei la, a més de dues guerres mundials. Va patir la, però no hi va participar per no ser prou alt, i la dictadura de. També va superar dues pandèmies, la de lael 1918 i l'actual de la. Curiosament, va ser el primer home de la província de Lleó en vacunar-se contra el coronavirus.

