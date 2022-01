​Elena compareixerà dilluns a la tarda al Parlament per explicar els canvis als Mossos

El conseller d'Interior,, compareixeràal Parlament per donar explicacions per la destitució del major dels Mossos,, i la resta dels canvis que hi ha hagut al cos en les darreres setmanes, segons ha pogut saber. Ho farà en una comissió d'Interior extraordinària. Elena ja fa dies que va dir que tenia intenció de comparèixer "com més aviat millor" davant dels grups parlamentaris per explicar-se, després de la polèmica que hi ha hagut i les acusacions de "purga". En els darrers dies, Elena ha sortit al pas de les crítiques i ha demanat "normalitzar els canvis".A finals de l'any passat, Interior va destituir Trapero i al seu lloc hi va posar el comissari, que juntament amb el comissarii l'intendentconformen la nova prefectura. Als principals comandaments del cos també hi ha hagut canvis significatius. L'objectiu, segons Interior, és avançar en una "nova etapa" en els Mossos, amb "nous lideratges", i que aposti per una policia de proximitat, feminitzada, modernitzada i adaptada a les noves problemàtiques i demandes de la societat.Els canvis, però, han provocat una onada de crítiques. Un dels relleus que ha aixecat més polseguera ha estat el de l'intendent, fins fa pocs dies responsable de lai encarregat d'algunes investigacions que afecten polítics independentistes. Se l'ha traslladat a la comissaria de Rubí. Al seu lloc s'hi ha situat, de l'equip de Rodríguez i de la seva confiança. "Abans em moro que tapar la corrupció" , va remarcar Elena dilluns a Rac1. Des de la prefectura asseguren que tots els canvis s'han fet seguint criteris operatius i tècnics Pel que fa a Trapero, de moment manté el silenci. Interior li ha ofert encapçalar una unitat d'estudi sobre models de seguretat, que analitzi els nous riscos i la projecció del cos de Mossos. Estaria fora del complex Egara, seu central dels Mossos a Sabadell, però dins dels serveis centrals del Departament a Barcelona. No tindria agents al seu càrrec. Elena ha intentat els darrers dies esvair sospites de males relacions amb el major i insisteix que vol continuar comptant amb l'experiència de Trapero de més de 20 anys al cos. Els responsables d'Interior esperen que el major doni una resposta abans del 25 de gener.Sigui com sigui, els dos socis de Govern,, tanquen files en aquesta qüestió. Lainsisteix que l'important no és el qui sinó el què, i insisteixen en els canvis que ha d'impulsar Interior i els Mossos per complir amb l'acord d'investidura, que continua vigent en aquest àmbit, tal com va explicar Elena en una entrevista a NacióDigital . L'oposició, però, ha carregat contra la nova cúpula d'Interior. El líder del PSC,, va arribar a parlar de "purga" iha qualificat dels canvis d'intent de polititzar els Mossos. Dilluns vinent, Elena donarà explicacions davant dels grups parlamentaris.

