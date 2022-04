Dimiteix el tinent d'alcaldia del PSC investigat pel cas del Consell Esportiu de l'Hospitalet

El primer secretari deli segon tinent d'alcaldia de l'Ajuntament,, ha renunciat aquest dimecres a l'acta de regidor després de quasi dos anys com a investigat en elde la ciutat i dues setmanes després que la Fiscalia formalitzés l'acusació en la primera peça de la causa en què li demana quatre anys i mig de presó . Igualment, deixa de ser primer secretari dels socialistes a l'Hospitalet.Imputat per Alcázar va ser un dels primers detinguts quan la la UDEF (Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional espanyola) va entrar al Consell Esportiu el juny del 2020. Les responsabilitats per les quals s'investiga el dirigent socialista es remunten a quan exercia de regidor d'Esports de l'Hospitalet de Llobregat, entre 2011 i 2019, càrrec que el convertia automàticament en president del Consell Esportiu de la ciutat mentre es produirien algunes de les irregularitats detectades.La primera de les causes que aniran a judici fa referència a la pdel llavors director de l'entitat,, la qual, segons la Fiscalia, hauria estat decidida en exclusiva per Alcázar, sense informar a la junta o l'assemblea del Consell Esportiu ni a l'Ajuntament. Formalment, s'hauria tractat com una renúncia voluntària, però Plaza va cobrar 47.147,6 euros de l'entitat en concepte d'indemnització i posteriorment 6.125,6 euros indeguts d'atur, motiu pel qual el ministeri fiscal els acusa dei dei reclama que retornin els diners, a banda dels quatre anys i mig de presó i d'inhabilitació.Pel que fa a la falsedat documental -tractada a la peça principal, encara en fase d'instrucció-, l'entitat va justificar subvencions al Consell Català de l'Esport amb, mentre que, en les que realment sí que es feien, es presentaven i aprovaven comptabilitats incompletes als socis que després s'entregaven a l'Ajuntament.Alcázar també està sent investigat perper sol·licitar un aval bancari i una pòliça que serviria per tancar un acord amb el consistori de Cornellà de Llobregat. Igualment, la investigació apunta que hauria pogutal Consell Esportiu que ell presidia des de la seva pròpia regidoria sense una posterior fiscalització adient dels recursos, en connivència amb altres empleats de l'àrea també imputats.De la mateixa manera, la UDEF també sospitaria que el regidor hauria cobrat 7.450 euros en negre del Consell Esportiu durant cinc anys. Segons un extracte de la comptabilitat de la caixa B d'aquesta entitat que analitza el cos policial, hauria percebut aquesta quantitat en diferents pagaments justificats sempre com a tiquets, dietes o bestretes de fins a 1.200 euros.Fonts properes a Alcázar asseguren que aquests pagaments erenque li generava la presidència del Consell Esportiu i que després, un cop es produïen, justificava a l'entitat. Igualment, de fet, afirmen que les actes falsificades tenien la voluntat de reduir burocràcia i que, en tot cas, cap d'aquestes irregularitats servia per enriquir ningú ni per malversar recursos de l'entitat. Els errors, defensen, no produïen cap perjudici al Consell Esportiu.De fet, en el comunicat fet públic, el fins ara tinent d'alcaldia assegura que fa aquest pas per centrar-se en la seva defensa i per "esvair qualsevol dubte sobre la seva gestió al Consell Esportiu i al consistori i en favor del seu partit, el PSC". Així mateix, insisteix en la sevai en la voluntat de "seguirper esclarir els fets que s'investiguen".En tot cas, Alcázar no és l'únic regidor en fer un pas enrere, ja que un altre investigat, Cristóbal Plaza, va renunciar a l'acta d'edil del PSC el desembre del 2020 . L'única investigada que queda encara a l'equip de govern municipal, per tant, és l'alcaldessa,. En el seu cas, la jutge no sospita que pogués estar darrere de les irregularitats al Consell Esportiu, sinó que analitza si va fer tot el possible per frenar-les quan, el febrer del 2020, un altre regidor municipal la va alertar d'aquestes o, per contra, va maniobrar per tapar-les i evitar que emergissin. Ella ha sol·licitat l'arxivament de la seva causa i està convençuda que l'aconseguirà i es presentarà de nou a l'alcaldia en les eleccions del 2023.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor