Enquesta | T'agradaria que Espanya jugués un partit al Camp Nou?

Polèmica servida amb l'anunci que lade futbol tornarà a jugar a Catalunya 18 anys després de fer-ho per últim cop. Serà a l'estadi de l', a Cornellà, però la notícia ha tornat a posar el Camp Nou en el debat., president de la, ha apuntat en una entrevista a SER Barcelona que l'estadi del Barça és "un lloc inigualable" per un partit de la selecció espanyola.Soteras creu que el partit a Cornellà "és el començament, però tant de bo es pugui fer un partit oficial" ali ha afirmat que pot passar "a partir del". L'últim cop va ser el 1987 contra elsva assegurar en campanya que no ho permetria si esdevenia president, ja que era "la millor decisió". I a tu,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor