La Federació Catalana de Futbol, a favor que la selecció espanyola jugui al Camp Nou

La tornada de la selecció espanyola a Catalunya per jugar com a local és un fet. El combinat de Luís Enrique s'enfrontarà a Albània el 26 de març al RCDE Stadium de Cornellà. L'última partit de la Roja a terres catalanes va ser el 18 de febrer del 2004 a la que aleshores era la casa de l'Espanyol, l'estadi olímpic Lluís Companys.



De l'últim partit de la selecció al Camp Nou en fa molt més: va ser el 1987 en un amistós contra Holanda. De fet, a l'estadi del Barça, el combinat no ha disputat mai un partit oficial, i sembla complicat que pugui passar pròximament: Joan Laporta va assegurar que no ho permetria si esdevenia president, ja que era "la millor decisió".

🎙 Joan Soteras, president de la Federació Catalana,

ha dit el @QueThiJugues que vol que la selecció espanyola jugui un partit al Camp Nou al 2023.



Què us sembla?

Us agradaria o no? pic.twitter.com/RXeV1bO9T0 — Sique RodríguezGairí (@SiqueRodriguez) January 18, 2022

Per revertir aquesta sequera,, president de la, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Barcelona que el Camp Nou és "un lloc inigualable per fer un partit de la selecció espanyola", tot assegurant que el partit contra Albània "és el començament, però tant de bo es pugui fer un partit oficial" a Catalunya al Camp Nou. Això, ha dit, pot passar "a partir del".Perquè els desitjos de Soteras es facin realitat, tal com ha recordat el mateix president, "i el tema està més tranquil·litzat". Tot i això, s'ha mostrat convençut que "no s'ha de barrejar futbol i política" i ha amenaçat de marxar de l'estudi si se li continuava preguntat per afers polítics.Pel que fa a lamasculina, segons ha anunciat Soteras a l'entrevista, jugarà aquesta primavera l'amistós contraajornat el 2020 per la Covid-19, mentre que la femenina jugarà dos partits encarà per determinar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor