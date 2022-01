L'EMA no té «evidències» que calgui la quarta dosi per a tota la població

Altres notícies que et poden interessar

L'(EMA, per les seves sigles en anglès) considera "raonable" administrar lade lacontra laa persones, però ara per ara no té "evidències" que sigui necessària en població general.Això és el que ha assegurat aquest dimarts el cap de vacunes de l', que ha afegit que el regulador europeu encara no té suficients dades sobre la quarta dosi. A més, Cavalieri ha advertit que no es poden posarindefinidament perquè no és "sostenible" i pot reduir el nivell d'contra el"L'administració repetida de reforços enpot reduir el nivell d'anticossos produïts en cada administració", ha dit el cap dede l'EMA. Per Cavalieri, en cas que es demostri necessari rebre una dosi de la vacuna cada cert temps, leses podrien fer a l'inici de l', com es fa amb la grip. "Això podria incrementar laquan més es necessita", ha dit.D'altra banda, Cavalieri ha comunicat les conclusions d'un estudi de l'EMA que apunta que les vacunes d'contra la Covid, les de, són segures en embarassades. "L'estudi no troba cap signe d'un augment del risc de complicacions en l'o efectes adversos en els", diu el document.​​​​​​​​​

