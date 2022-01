L'emergència climàtica, a debat al CaixaForum Tarragona

Catalunya i el món, en emergència climàtica

Manola Brunet India (Carinyena, 1955)

Arnau Queralt i Bassa (Granollers, 1975)

Gisela Torrents Monegal (Tarragona, 1994)

La pandèmia ha monopolitzat l'actualitat del darrer any i mig. Tanmateix, hi ha grans reptes i crisis que afecten tant el nostre país com el conjunt del món que cal abordar amb urgència. Per contribuir a fomentar el debat,organitza el cicle 4 Reptes Capitals Consisteixen quatre jornades temàtiques sobre despoblament, emergència climàtica, joves i tecnoètica, així com desinformació i nou periodisme. El segon acte del cicle, que compta amb la col·laboració de la Fundació “la Caixa”, se celebrarà el proper dijous 27 de gener al CaixaForum Tarragona Les institucions catalanes i internacionals van assumir abans de l'esclat de la pandèmia la situació d'emergència climàtica. L'aturada forçosa de l'activitat mundial no va suposar, en cap cas, un respir per al planeta. L'últim informe de l'IPCC considera que els danys ja són irreversibles però, al mateix temps, assenyala que una reducció dràstica de les emissions podria fer possible complir els objectius de l'Acord de París. Quins són els escenaris climàtics més plausibles per al 2050? Realment estan augmentant els fenòmens meteorològics extrems? Què podem fer individualment i col·lectivament per mitigar l'impacte del canvi climàtic?Aquestes i altres qüestions s'abordaran en la jornada del dijous 27 de gener al CaixaForum T arragona . Per fer-ho, es comptarà amb una conferència de la climatòlogai una conversa entre els ambientòlegsLa jornada , que inclou esmorzar, és, peròen aquest formulari:Catedràtica del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i(C3) de la mateixa universitat. Com a experta internacional a les àrees de la reconstrucció instrumental i anàlisi del clima presideix la. També és professora visitant de la Climatic Research Unit de la Universitat d'East Anglia, a la ciutat anglesa de Norwich. Entrevista a Manola Brunet : “Estem sotmetent el planeta a un experiment sense precedents”.–segona promoció al nostre país-, màster en Gestió Pública i diplomat en Afers Europeus. Des del 2011 és(CADS) i des del 2015 presideix la Xarxa Europea de Consells Assessors en Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible (EEAC). Entre altres càrrecs, va ser president del Col·legi d'Ambientòlegs (COAMB). Entrevista a Arnau Queralt : “Qui tingui menys capacitat d'adaptar-se al canvi climàtic patirà molt”.. A banda d'una àmplia formació, ha viscut en primera persona les negociacions de l'acord contra el canvi climàtic de les Nacions Unides. També té experiència com a consulta internacional en crisi climàtica i economia sostenible i, recentment, s'ha incorporat com a tècnica en justícia climàtica i drets ambientals a l'Observatori DESC.Entrevista a Gisela Torrents: “Si analitzes les projeccions per al nostre país, l'estrany seria no tenir ecoansietat”.