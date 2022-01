Les dues noves opcions que arribaran molt aviat a WhatsApp

L'opció sobre les reaccions que apareixia als usuaris de WhatsApp beta per iOS Foto: WABetaInfo

es renova contínuament amb alguns delsmés reclamats per part dels usuaris, i molt aviat introduirà dues noves. En primer lloc, l'aplicació ampliarà les sevesa l’hora d’En concret,determinades parts d'una fotografia directament des de WhatsApp, cosa que fins a encara ara s'ha de fer des d'alguna aplicació externa i independent. A més, també es podrà “” i escriure sobre les imatges amb un funcionament similar al de les stories d'De fet, aquesta no és l’única novetat que prepara la plataforma per apropar-se a l’estil d’Instagram. D’aquí poc WhatsApp també donarà l’opció deÉs a dir, reaccionant amb un cor, una cara plorant o somrient, com ja fan altres aplicacions comFa uns dies, als usuaris que tenen la versió beta -de testatge- de WhatsApp ja els va aparèixer aquesta nova funció. A l’apartat de configuració, hi havia una opció anomenadaa través de la qual es podia activar o desactivar aquesta funcionalitat. Al cap de poc, però, els va desaparèixer.Així doncs, queda confirmat quesobre la introducció de noves funcionalitats i que, probablement, d’aquí a poques setmanes ja estaran en plena disponibilitat per als milions d'usuaris que utilitzen l'aplicació demés popular del món.

