Un nen català de 10 anys, professional del tenis taula per un dia a causa de les baixes per Covid

El primer equip de tennis taula del-de- va disputar, aquest passat cap de setmana, un partit de lliga contra el, en el qual es va veure obligat a alinear unActualment, és el número 3 de Catalunya i 13 d'Espanya en la seva categoria i ja havia participat anteriorment en aquesta segona divisió estatal a causa de laL'esport en totes les seves formes continua acumulant contagis i els clubs s'han de refer i adaptar a la situació. Laen declaracions aassegura que aquests fets també s'han donat a la-primera divisió estatal-, "alguna vegada han sortit positius a les proves que es fan els esportistes professionals abans de jugar i després han hagut de ser substituïts per un noi de categoria inferior o, fins i tot, un veterà".Aquest passat diumenge, a la jornada 7 de la competició, el tercer jugador de l'equip sabadellenc, que havia donat positiu dies abans, va ser substituït per Barberà. El benjamí anava a disputar el seu partit decontra eli de sobte es va trobar a les instal·lacions dedonant el salt fins a Divisió d'Honor i enfrontant-se a l'Hortitec Alzira i contra un palista que li multiplicava l'edat,, un jugador experimentat i amb carrera a l'elit estatal.El club no tenia gaire marge d'actuació per comptar amb més esportistes experimentats. El tècnic,, explica que no volien fer massadels conjunts tenint en compte laexistent -en categoria nacional un jugador no pot ser alineat en dos equips diferents dins la mateixa jornada-, "d'aquesta manera només havíem de fer canvi a un sol equip". I això va portar a recórrer fins a pràcticament l'últim recurs dels 14 de l'entitat vallesana.No ha estat la primera vegada que ascendien en Quim per ajudar als més grans del CN Sabadell, en una concentració de lava debutar, juntament amb un, també per l'afectació de la Covid. "Va jugar una mica nerviós perquè es trobava a una categoria amb molt nivell, però no tant com al primer debut; al final va sortir a passar-s'ho bé", comenta Bocanegra.El resultat final va ser de 2 a 4, ambque només va aconseguir dos punts, de la mà dei un altre d'. El marcador va ser el menys important i és que situacions tan surrealistes com aquesta viscuda a Sabadell no seria possible en un context de normalitat.​​​​​​​​​

