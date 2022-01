Estrasburg condemna Espanya per negar a un membre d'ETA l'accés a un advocat

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha condemnat Espanya per impedir que Xavier Atristain Gorosabel, membre d'ETA, fos interrogat per la policia acompanyat del seu advocat. Estrasburg ha sentenciat que l'estat espanyol ha d'indemnitzar Atristain amb 12.000 euros per danys i perjudicis i 8.000 en concepte de despeses. En total, 21.000 euros. El tribunal ha donat la raó a l'home, conegut com, que va denunciar vulneració del dret a un judici just i a tenir un advocat.Concretament, Atristain va denunciar que mentre estava en presó preventiva va ser interrogat per la policia sense que se li permetés tenir accés a un advocat. Això el va dur, diu l'acusat,, a fer declaracions en què s'incriminava i que van comportar una condemna de 17 anys de presó que encara està complint per pertinença a organització terrorista i tinença d'explosius.Atristain va ser detingut a França l'any 2010 i extradit a Espanya. El setembre va ser deixat en llibertat, però pocs dies després, amb noves proves sobre la taula, va ser detingut de nou. Se'l va processar i se'l va incomunicar durant cinc dies. La sentència diu que les autoritats competents no van justificar la necessitat de restringir el dret del demandant a un advocat propi i que la seva incomunicació, tot i ser d'acord a la llei, va ser "amb caràcter massa general".E TEDH sosté que la declaració a la comissaria de l'acusat van tenir pes en la seva condemna i critica que l'Audiència Nacional no va analitzar les denúncies que deien que l'advocat d'ofici no s'havia pogut posar en contacte amb Atristain. No hi va haver, doncs, equitat en el procediment i ni se li va permetre tenir accés a un advocat propi ni tampoc l'advocat d'ofici s'hi va poder posar en contacte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor