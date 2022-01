Lesde l'Estat arriben a poc a poc. Malgrat que el compromís és destinar-hi 5.630,3 milions entre 2020 i 2030,havien gastat a finals de l'any passat escassament. Així ho admet el govern espanyol en resposta escrita al diputat del PDECat, que va registrar una bateria de preguntes en relació a l'execució en la xarxa ferroviària.Segons les dades lliurades per l'executiu central, la inversió realitzada per Adif fins al setembre de l'any passat va pujar a 428,7 milions, mentre que la de Renfe, fins a l'octubre, va arribar als 62,9 milions. El Pla de Rodalies va ser presentat el desembre del 2020, malgrat que ja incorporava despeses executades durant aquell any, i lacompromesa no estava detallada per anualitats.Tot i això, sí que concretava que,. Per tant, havent passat dos dels sis anys d'aquest primer període fixat, tan sols s'hi ha complert per ara un 16,9% de la inversió esperada. La quantitat destinada el 2020, de fet, va ser de 297 milions, superior als 213,5 milions de l'any anterior, però les dades parcials no assenyalen que el 2021 seguís creixent aquesta quantitat. Se n'haurà d'accelerar el compliment per arribar (aquest cop sí) a fer realitat les promeses per als trens catalans.El nivell d'execució és especialment baix pel que fa a Renfe, però el govern espanyol recorda en aquest sentit que aquesta empresa pública va adjudicar un contracte l'any passat per adquirir 211 trens de rodalies i mitja distància per a altres línies de l'Estat en el qual es contempla també una opció de compres addicionals per a Catalunya. S'executaria quan se subscrivís elper oferir el servei, en cas que l'executiu català ho reclami. El Govern, però, ha anunciat l'assumpció directa de la gestió de Rodalies a Lleida , a través de(FGC).Igualment, el Ministeri de Transports ha subratllat en diverses ocasions que el termini per executar la inversió anunciada és lent, ja que requereix de projectes previs i processos de licitació de les obres o compres. Durant el primer semestre de 2021, de fet, lesel marc del Pla Rodalies van sumar 302,4 milions, el doble que el de totes les del 2020, i lesvan disparar-se dels 275,2 milions de tot aquest exercici a 1.342,3 milions fins al juny de l'any passat (incloent els 1.170,4 milions per a nous trens, en cas de ser necessaris).Tot i això, preveure una despesa no sempre implica executar-la. Sovint Catalunya se situa al capdavant pel que fa a les. De fet, el mateix Estat preveia a finals del 2021 que Adif i Renfe acabarien invertint a Madrid quasi el doble del previst (el 185%), mentre que es quedarien a tan sols el 29% d'allò pressupostat a Catalunya. Per fer-ne un seguiment periòdic, però, el Pla Rodalies es comprometia a elaborar un, el primer del qual té data d'octubre de 2021 i va ser adjuntat a una de les respostes a Bel. Es pot consultar tot seguit i inclou algunes de les mesures ja fetes, indicadors dels servei o recomanacions per avançar.

