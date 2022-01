Absolt l'home que va fer una pintada a la tomba de Franco

L'deha absolt l'home q ue va fer una pintada sobre la tomba de quan encara estava enterrat al. Era el 31 d'octubre de 2018 quan ungallec va escriure amb esprai el missatge "Per la llibertat" acompanyat del dibuix d'un colomLademanava un any deper a l'acusat, per uncontra lade consciència, mentre que l'Associació per a la Defensa del Valle de los Caídos demanava ampliar la pena a dos anys tot al·legant un delicte dea la tomba.L'alt tribunal considera que l'no es potper un delicte contra la llibertat de consciència tenint en compte que en el moment de la pintada no havia començat la missa de la qual "ell deia no tenir coneixement". També descarten que hi hagués ", amenaça, tumult o vies de fet, impedint, interrompent o pertorbant els actes, funcions o cerimònies.En aquest sentit, la sentència apunta que la pintada va ser "contra la presència de Franco al Vallè de los Caídos i no "contra els sentiments religiosos dels assistents". Amb relació al delicte de danys, els magistrats descarten que es produís cap profanació o violació" a la tomba ni es fes amb "ànim d'ultratge", sinó com a protesta. Els danys, remarquen, es redueixen a "l'afectació estètica i es poden recuperar amb una simple neteja".

