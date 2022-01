El vi català premiat que el seu creador va presentar el dia que es va jubilar

. Una d’elles és per la nova anyada del vi negre, icona del celler, el. La segona medalla ha estat per un vi inèdit que sortirà al mercat els propers mesos. Un(Muntanyes d’Ordal).El Corral Cremat és un vi molt especial per Josep Maria Albet i Noya. Es tracta d'un vi escumós que el propietari del celler va decidir començar a elaborar l'any 2011 pensant en el dia de la seva jubilació. Casualment,. El vi s'havia de presentar el pròxim mes de febrer a la Barcelona Wine Week, posposada ara fins al mes d'abril.Pel que fa al Reserva Martí 2016, és un vi elaborat amb raïms seleccionats de cabernet sauvignon, syrah i ull de llebre. Té 24 mesos de criança en botes de roure francès i més de tres anys de repòs en ampolla.La fira Millesime Bio de Montpellier s’ha posposat fins al 28 de febrer tot i que manté una versió digital el 24 i 25 de gener. És una de les fires més importants especialitzades únicament en vins ecològics. Al concurs Millesime Bio 2022 s’hi han presentat 1960 vins de 16 països diferents.

