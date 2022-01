El Govern sospesarà reobrir l'oci nocturn a partir de la setmana vinent

Altres notícies que et poden interessar

Elavaluarà a partir de la setmana vinent lai la limitació de les trobades a deu persones. Així ho ha assenyalat aquest dimarts la portaveu de l'executiu,, que també ha oficialitzat que el toc de queda decaurà aquest dijous a mitjanit malgrat que encara no s'ha arribat al pic de la sisena onada. "La tendència apunta a la desacceleració", ha indicat Plaja, que ha remarcat que a partir d'arai no cada quinze dies.Es mantindrà fins la setmana vinent, com a mínim, lade l'aforament en l'interior dels locals de-no afecta les terrasses- i delaixí com prorrogar la limitació de les trobades a un. Continua també vigent l'exigència delper accedir a bars, restaurants i residències, tot i que el conseller de Salut,ha encarregat als experts quesi aquesta eina és útil per reduir els contagis amb la variant òmicron. De fet, quan es va estrenar aquesta mesura, el mateix conseller ja va plantejar que caldria veure si servia o no per frenar les infeccions.De moment, Salut ha declarata Catalunya confirmats per PCR o tests d'antígens en les últimes hores, la xifra diària més alta des de l'inici de la pandèmia . En total, se'n comptabilitzen 1.774.456. D'aquests, 203.657 s'han detectat els darrers set dies, rècord setmanal absolut. En paral·lel, la pressió als hospitals torna a créixer amb 55(2.672) ia l'UCI (529). Elcontinua disparat i s'enfila 24 punts (5.506), mentre quebaixa dues centèsimes fins a l'1,23. S'han notificat 108 morts i la xifra total és de 25. defuncions per la pandèmia. El 25,61% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.a 14 dies puja de 4.477,17 a 4.606,47 i a set dies ho fa de 2.569,34 a 2.612,67.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor