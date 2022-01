Sarai Sarroca, primera dona directora del Servei Meteorològic de Catalunya en cent anys

El govern de la Generalitat de Catalunya nomena aquest dimarts la meteoròloga, 1982) com a(SMC). Sarroca, que pren el relleu d’Eliseu Vilaclara, es convertirà en la primera dona que dirigeix aquest organisme en els seus cent anys d'història.Sarroca és dona del temps de(abans Barcelona Televisió) des del gener del 2006, però també ha treballat com a meteoròloga a la. És llicenciada en Geografia i té el màster en Meteorologia per la Universitat de Barcelona (UB).En declaracions a betevé Sarroca ha reconegut que “és un honor, perquè. També és més que un somni, perquè he pensat molts cops a formar part del Servei Meteorològic de Catalunya, d’una manera o altra, però mai no havia arribat a imaginar que podria dirigir-lo”.En ser preguntada pels reptes i objectius que haurà d’abordar el Meteocat durant la seva direcció, Sarroca afirma que li agradaria apropar aquest servei “per donar resposta als grans reptes de l’emergència climàtica i el canvi climàtic”.Elva ser fundat ara fa 100 anys, el 31 de març del 1921, quan el Consell Permanent de la Mancomunitat va aprovar el decret que establia la creació del Servei Meteorològic de Catalunya i Eduard Fontserè en va assumir la direcció. Tot i això, la institució es va gestar molt abans, i va ser gràcies a un conjunt d’elements que el Servei Meteorològic de Catalunya va poder esdevenir una realitat per oferir la previsió del temps a Catalunya i donar un impuls extraordinari a la meteorologia de casa nostra.

