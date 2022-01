Una de les dones que va acusar Eduard Pujol d'assetjament, a les portes del judici per calúmnies

Elha deixat a les portes del judici una de les dues dones que van denunciar l'exdiputat de Junts, Eduard Pujol, per presumpte, segons ha avançati ha confirmat el(TSJC). Les dues dones van posar els fets en coneixement del partit, però no van portar al cas ni a la policia ni a la justícia. Pujol va dimitir i, al cap d'un temps, va presentar una querella per. Ara, la investigació contra una de les dones, E. R., conclou i queda a un pas d'arribar a judici. Les parts han de presentar els escrits corresponents o demanar l'arxivament de la causa.Segons l'escrit del jutge, la dona hauria aprofitat que Pujol era diputat per sotmetre'l a "". L'acusada va "imputar-li falsament actes d'agressió" que van fer que el diputat de Junts fos víctima de li renunciés als seus càrrecs en política l'octubre de 2020. Mesos més tard, vist que les denúncies no es concretaven en res,i va demanar-li perdó públicament. "Han passat més de vuit mesos i vist que no hi ha denúncia hem de començar un procés de restitució", va dir aleshores Jordi Sànchez, secretari general de Junts.El jutge detalla que l'agost de 2018 Pujol va començar a mantenir relacions esporàdiques amb E.R. A partir del febrer de 2019, ella va començar a pressionar-lo a través de missatges perquè Pujol no acabés la relació. Fins a finals de 2019, li hauria enviat unsd'aquest tipus, amb imatges que amenaçava de publicar a les xarxes. D'aquesta manera, diu el jutge, aconseguia noves trobades amb Pujol, en què ell li demanava retirés aquestes converses i fotografies privades. A partir de l'abril de 2019, E. R. va començar a presentar-se com una víctima, fins que el 26 d'octubre de 2020 va dirigir-se a la seu de Junts i va denunciar que havia estat víctima d'assetjament sexual per part de Pujol.Amb el cas a les portes de judici, són diverses les veus que han volgut donar suport a Eduard Pujol. Diputats de Junts comhan celebrat que el cas comenci a resoldre's. El delegat del Govern a Tarragona,, ha lamentat "no haver-li fet el costat que calia" i l'exconsellertambé desitjat que "les coses s'acabin posant al seu lloc i es faci justícia". Pilar Calvo, diputada a Madrid, ha demanat que Pujol "rebi una reparació".

