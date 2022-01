Des de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat de Vic, dos investigadors del món de la comunicació,, s'han interessat en l'ús que fan els joves universitaris de les. Els han estudiat des del 2019 fins al 2021. El resultat ha estat l'estudi Evolució del mercat de l'atenció digital a la pandèmia, en el qual s'ha demostrat que tant elscom laha canviat radicalment des del confinament. Les xarxes socials són ara més que una eina, perquè han mutat en necessitat, segons explica Giraldo, investigador i professor de Periodisme a la UAB.Els joves fan ús del mòbil durant 42 hores cada setmana, la mateixa quantitat que la suma de les jornades laborals entre dilluns i divendres. Es tracta d'un 36% més que l'any 2019, segons l'estudi. Durant aquestes hores, que superen el temps que molts passen a l'oficina, el que més es reflecteix a la pantalla dels joves són les stories i les publicacions, que és l'aplicació que més utilitzen."Abans es veien les xarxes socials com un, però això ha canviat i, per als joves, el focus ha passat a situar-se en el reconeixement i, però no dirigida als amics o a l'entorn més pròxim, sinó cap a la gent que està allà", afirma Giraldo. Segons l’estudi, no és un fet sobtat.més utilitzades actualment és, precisament, aquestque està començant a destil·lar entre els usuaris.Seguir, la carrera d'algun artista, veure què fan els, ensenyar la nostra vida, obteniro la capacitat per asón els nous objectius dels joves a l'hora d’engegar les xarxes socials. El problema, avisa l’investigador, és que els joves"És com un mercat en el qual passa tot,”. La davallada de les habilitats socialitzadores és una de les principals conseqüències observades pel professor de periodisme. "Fa 5 anys els estudiants no necessitaven els seus pares per matricular-se a la universitat, tampoc mai havíem rebut correus electrònics de pares”, explica.I no s’oblida d’esmentar laque acumulen els joves, la por a perdre's quelcom per no estar connectat, laalimentada de no obtenir cap benefici pel fet de connectar-se, lao lasón algunes de les conseqüències detectades pels investigadors en els focus grups que van fer possible l’estudi.Pels responsables de l'estudi, la rapidesa amb la qual s’han produït aquests canvis, que han establert un, és sorprenent. "Mai ha estat tan ràpid, és un esdeveniment únic", apunten. I és que el poder que actualment tenen corporacions com Meta, l’empresa de Marc Zuckerberg, és enorme. Un accés a la població a escala planetària que està modulant les conductes, també dels joves.

