El govern espanyol aprova el bonus jove al lloguer de 250 euros

Elha aprovat en la seva reunió d'aquest dimarts elmensuals, destinat a menors de 35 anys. Així ho ha anunciat la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,que ha comparegut junt a la portaveu,, després de la reunió del govern espanyol. Raquel Sánchez ha destacat que el bonus jove "suposarà un element important perquè l'habitatge deixi de ser un obstacle en els projectes d'". "L'habitatge ha de deixar de ser un element de luxe accessible per a uns pocs", ha assenyalat.La ministra Sánchez ha afirmat que els criteris definitius per implementar el bonus es consensuaran en una reunió de ladel ministeri amb lesPrecisament la possible invasió de competències autonòmiques de la llei d'Habitatge és el que ha fet que aquesta encara no hagi estat aprovada per l'executiu, que espera l'del Consell General del Poder Judicial. En aquest sentit, Raquel Sánchez ha subratllat que el text elabofrat pel govern "serà una realitat aviat" i "està armat jurídicament".Ha precisat que el bonus -que- podrà ser compatible amb altres ajudes fixats per les comunitats autònomes, sempre que no se superi el 40% de la renda del lloguer, descomptat el bonus.Raquel Sánchez ha explicat que en els propers anys, el govern espanyol destinarà un total dea política d'habitatge. Ha assegurat que en els propers quatre anys es preveu ampliar el parc públic d'habitatge. Un primer càlcul del nombre de joves beneficiats pel bonus, ha dit la ministra, seria de prop de, però ha afegit que aquesta no és l'única ajuda als joves, ja que hi ha mesures del pla estatal d'habitatge que també els poden beneficiar.L'executiu "continua avançant en la seva", ha asseverat Isabel Rodríguez. "En cada consell, aquest govern porta mesures que milloren la vida de la gent", ha dit, per subratllar els índexs de millora de la situació econòmica. "Espanya creix i crea ocupació", ha afirmat.El bonus tindrà efectes retroactius des de l'1 de gener. Es tracta d'una partida d'un valor de 200 milions d'euros que està inclosa en elsS'hi podran acollir elsque tinguin un contracte de treball que no superi els 24.318 euros anuals, i serà aplicable per a cada jove, no per a cada habitatge. El bonusserà aplicable a habitatges amb un preu màxim de 600 euros, ampliable fins als 900 euros.Tal com es preveia, l'executiu també ha aprovat dues mesures més en política d'habitatge: el, així com la. El pla està dotat ambper al període 2022-25. La ministra Raquel Sánchez ha destacat que el pla posa l'accent en els col·lectius més vulnerables i assegura que le sprincipals necessitats "quedaran cobertes". Pel que fa a la llei de qualitat arquitectònica, es tracta d'un text que inclou mesures per avançar en la sostenibilitat ambiental i la transició ecològica.Queda pendent d'aprovació pel consell de ministres, com s'ha dit, laun projecte que implicarà regulacions en el preu del lloguer en zones especialment tensionades, bonificacions a petits propietaris per reduir els preus dels lloguers i mesures per impulsar el parc públic.No ha estat encara aprovat perquè elva rebutjar la proposta d'informe sobre l'avantprojecte. L'executiu està, doncs, a l'espera que el CGPJ emeti unperquè l'executiu pugui donar llum verda definitiva al projecte. Aquest dilluns, Pedro Sánchez mostrava respecte al dictamen que emeti el Consell i va assegurar que tindria en compte les seves directrius tècniques, però emfasitzant que l'habitage era part essencial del projecte del govern de coalició.

