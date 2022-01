El català que s'enfrontarà a la selecció espanyola a Barcelona

La selecció espanyola tornarà a disputar un partit a Catalunya 18 anys després de l'última vegada . Serà el 26 de març, en un amistós contraque tindrà lloc al RCDE Stadium dede Llobregat, on habitualment juga l'A la selecció balcànica hi juga, un futbolista nascut a, on el seu pare, Salvador Balliu, és alcalde per Junts per Caldes des del 2011. El jugador, actualment a les files del, es va formar a les categories inferiors del Barça, i ha jugat a l'Almeria, a l'Arouca portuguès, i al Metz francès.La seva implicació amb la selecció albanesa es remunta al 2017, quan Balliu jugava a França. El seud'origen albanès i el seu bon rendiment va provocar l'interès de ladedel país, tot i que el català mai havia visitat Albània. Ara, després de debutar a primera divisió aquesta temporada amb l'equip de Vallecas, Balliu ha tornat a ser convocat per a un combinat que ja ha defensat en tres ocasions.

