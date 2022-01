La contundent resposta d'Alexia Putellas al comentari masclista d'un periodista de la COPE

El fet que l'entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, no portés durant el partit de Copa contra el Betis el xandall que vesteix habitualment va portar a un comentarista de la cadena COPE a fer un comentari de mal gust. Després que un company recordés sorprès el canvi de vestimenta del basc, Victor Fernández va dir en to burlesc "molt malament, la seva dona hauria de tenir dos xandalls planxats".





Pero esto qué es. https://t.co/mzzUnH2xzY — Bárbara Quesada (@barbaraquesadav) January 16, 2022

Tot i que els companys devan respondre en directe amb una sonora rialla, aquestes paraules no han passat desapercebudes a les xarxes socials, on desenes d'usuaris van córrer a criticar eldel periodista i laurgència de deixar enrere els rols de gènere antiquats.La futbolista del, recentment escollidadel món també va dir la seva: va contestar un tuit d'una periodista que es preguntava, indignada " això que és" responent a un tuit, ja esborrat, on es podia escoltar el comentari. La culer, aleshores, va contestar amb un concís "" per rebutjar un comentari clarament retrògrad.

