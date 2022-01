El PP denuncia que l'Ajuntament de Vic no els deixa instal·lar una carpa informativa

Tenen por

Per Jacob el 18 de gener de 2022 a les 08:25 0 0

A Vic conegut pel seu seminari i la llonganissa...són una mica porucs...(o autoritaris, o les dues coses....normalment va unit) De fet Vich era el poble preferit per Franco...sempre hi anava el revien de forma espectacular i les fotos són espatarrants per la devoció del poble