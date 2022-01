La publicitat sobre criptomonedes haurà d'indicar que es pot perdre la inversió

La Comissió Nacional del Mercat de Valors () ha difós una nova circular sobrea través delButlletí Oficial de l'Estat () en què estableix que les campanyes publicitàries entorn d'aquests tipus de valors han d'indicar que les inversions no estan regulades, poden no ser adequades per a inversors minoristes iAlhora, l'entitat de regulació del mercat estableix un procediment pel qual lesdestinades a 100.000 persones o més s'hauran de comunicar amb un mínim de deu dies d'antelació a la mateixa CNMW. També es fixen les eines i procediments per fer efectiva la supervisió de l'activitat publicitària delsSegons la CNMV, l'objectiu dels nous protocols és que la publicitat d'aquests productes ofereixi continguts "", i que incloguin "de forma visible" els riscos que hi són associats. La circular estableix que lasobre criptoactius haurà de ser "clara, equilibrada i imparcial", i els missatges proporcionaran informació sobre els riscos del producte "de manera fàcilment llegible i perceptible".La circular no conté cap norma sobre els productes en ells mateixos, ni sobre els proveïdors ni sobre els serveis proporcionats sobre aquests actius, sinó exclusivament sobre els requisits que haurà de complir l'El nou protocol serà d'aplicació als proveïdors de serveis sobre criptoactius quan facin aquestes activitats publicitàries, a les proveïdores de serveis publicitaris o a qualsevol altra persona física o jurídica que faci aquesta activitat. Això inclouque, de forma remunerada, publicitin i promocionin criptoactius. El comunicat de la CNMV destaca, en aquest aspecte, "productes o serveis promocionats a través d'influencers".

