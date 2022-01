Dos ferits a la fàbrica Aneto d'Artés per l'explosió d'una olla industrial a pressió

Dos treballadors de la fàbrica de caldoshan resultat ferits per cremades greus després que aquest dilluns a la tarda hagi explotat una de lesa pressió on s'elabora el producte. Els ferits han estat traslladats pelfins a l'de Barcelona. Encara no s'ha fet pública la categorització de les ferides.Els fets han passat aquest dilluns a les 7 de la tarda quan una de les olles de gran capacitat que cou els caldos ha explotat per motius que encara s'estan investigant i dos treballadors de la fàbrica alimentàriaA banda dels, que porten a terme la investigació i que han passat l'avís a, i del, quan les tres dotacions delshan arribat a la fàbrica,a la secció on ha tingut lloc l'accident.

