La selecció espanyola tornarà a jugar a Catalunya 18 anys després

La selecció espanyola de futbol tornarà a jugar a18 anys després. Així ho ha anunciat la(RFEF), que ha detallat que serà en un partit amistós contra Albània a l'estadi de l', a, el 26 de març a les 19 hores.El partit es disputarà en el marc d'una aturada de seleccions d'aquí prop de dos mesos per a la repesca del, que se celebrarà a finals d'aquest any. Els deja estan classificats per a la competició i han decidit concretar dues cites de preparació, una d'elles amb aquesta visita a Catalunya.L'última cita de la selecció espanyola a Barcelona va ser el 18 de febrer de 2004, a l'-on llavors també jugava l'Espanyol- en un partit amistós contra el Perú. Llavors, els espanyols van vèncer per dos gols a un i amb els catalansentre els participants en el partit.

