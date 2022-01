El Govern manté totes les restriccions menys el toc de queda

Les farmàcies com a suport clau

Elté ja els dies comptats. En concret, s'aixecarà divendres. Segons ha pogut saber, és l'únic canvi que preveu a hores d'ara el Govern en lesen una setmana que arrenca encara amb xifres inèdites de contagis diagnosticats: 200.000 en els darrers set dies i 14.700 en les últimes 24 hores . El pronòstic de Salut és que elpodria arribar entre finals d'aquesta setmana i principis de la que ve.Però mentre no s'assoleix, Catalunya continua convivint aquests dies amb l', les escoles sacsejades per l'allau de casos, una alta demanda de, les"Sabem que les mesures que hem pres són contundents, però no han de durar un dia més del que és necessari", ha assegurat el conseller de Salut,, aquest dilluns durant una visita a Hipra, on també ha afirmat que, tot i que s'ha constatat una desacceleració dels contagis, cal ser prudent a l'hora de donar per fet que el pic és a prop.El consell científic que assessora el Govern no ha fet cap recomanació extra ni per retirar ni per afegir noves mesures -més enllà de la supressió del toc de queda entre la una i les sis de la matinada-. Són partidaris, de fet, de no relaxar res fins que baixin els casos i els ingressos -en aquests moments hi ha- no comprometin el funcionament dels hospitals.La filosofia del Govern de Pere Aragonès és la de fer caure només aquesta restricció de mobilitat nocturna que no estava inclosa entre les propostes dels científics, que ha estat criticada des del punt de vista de la limitació de drets, però que es va adoptar pensant en dissuadir possibles trobades al carrer durant les festes nadalenques, especialment per, després de la polèmica amb els botellots el passat estiu.Així doncs, la previsió del Govern és mantenir elmalgrat les queixes reiterades del sector, lade l'aforament en l'interior dels locals de-no afecta les terrasses- i delaixí com prorrogar la limitació de les trobades a un. Continua també vigent l'exigència delper accedir a bars, restaurants i residències, tot i que Argimon ha encarregat als experts quesi aquesta eina és útil per reduir els contagis amb la variant òmicron. De fet, quan es va estrenar aquesta mesura, el mateix conseller ja va plantejar que caldria veure si servia o no per frenar les infeccions.Els contagis, que radiografien ara la repercussió de la setmana de Cap d'Any i Reis, continuen disparats a nivell comunitari i, per tant, també de portes endins a les. Aquest fet ha tensionat més la demanda de tests ràpids - que des de dissabte costen com a màxim 2,94 euros - i ha provocat que el cap de setmana passat s'esgotessin en algunes farmàcies les provisions de les proves sufragades per la Generalitat per fer el cribratge d'aules. El darrer balanç fet públic per Educació recull que hi ha-això vol dir amb almenys cinc casos positius o un 20% d'afectats-, 80.813 persones en quarantena i quasi 79.500 positius per covid en els darrers 10 dies.Aquest dilluns, les farmàcies ja preveien que se solucionarien els problemes d'estoc amb el repartiment per part de Salut de 200.000 testos sufragats més. Aquests establiments estan sent a hores d'ara un suport clau per a la sanitat en l'àmbit de les diagnosis. Segons el El Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya ja han comunicat més dedetectats amb testos ràpids que es fan els ciutadans a casa seva arran del canvi de protocol del 3 de gener. A més, en la primera setmana de represa del curs escolar, han fet 123.575 testos d'antígens, xifra equivalent al total dels que es van fer en tot el primer trimestre.​​​​​​​​​

