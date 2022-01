Mor una dona en l'incendi d'un pis a Terrassa

Una dona deha mort aquest dilluns al migdia adesprés de resultar ferida crítica en undel barri de Ca n'Aurell. Els Bombers han rebut l'avís del foc al carrer del Bruc número 127 a les 3.10 h. Les flames han cremat totalment el menjador d'un dels pisos de la quarta planta i el fum ha afectat la resta de l'immoble.Els bombers han localitzat la dona en una del es habitacions i l'han evacuat a la planta inferior, on han confirmat que es trobava ena i li han iniciat les maniobres de reanimació.El personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i del Grup Operatiu de Suport dels Bombers han continuat les maniobres i finalment l'han recuperat i evacuat a len estat crític. No obstant això, aquest mateix dilluns al migdia s'ha informat de la seva defunció.Quan han arribat al lloc els efectius, alguns, mentre que la resta han estatdurant les tasques d’extinció i no hi ha hagut cap altre ferit. El foc ha quedat controlat cap a les 3.30 hores i tot seguit els bombers han revisat isuperiors.El cos d'emergències hi ha treballat amb sis dotacions i també hi han treballat efectius dels Mossos d’Esquadra, de la Policia Local i tres unitats del SEM.

