​El càmping més sostenible d'Europa és a la Costa Brava

Elés català i està a la. Així ho ha determinat l'associació ADAC, de referència a Alemanya i que organitza uns premis coneguts popularament com els “Oscars dels càmpings”.Concretament, La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador , ha estat premiat en la categoria de millor càmping sostenible i respectuós amb el medi ambient del continent. El guardó es va conèixer en una gala virtual celebrada des d'Stuttgart i organitzada per unaamb més de 20 milions de famílies associades.El càmping català, conegut per la seva aposta per les energies renovables , es va imposar a dos competidors de nivell: el Blokhus Natur Camping (Dinamarca) i Ons Buiten (Països Baixos).Per als responsables de La Ballena Alegre el premi és un reconeixement a la feina dels darrers anys. “Hem apostat pel model de vacances responsables”, explica, gerent del càmping. En aquest sentit, destaca el ventall de projectes amb la sostenibilitat com a denominador comú: plaques solar tèrmiques, piscines sense formigó, bungalous pràcticament autosuficients i generació d’aigua calenta i aire condicionat amb geotèrmia.“Guardons com aquest donen valor a la, que suposa el camí cap a l’autosuficiència”, afegeix Trias. En aquest sentit, espera que elsserveixin per acompanyar aquest procés que, fins ara, han fet “pel convenciment de l’empresa amb el medi ambient i les preocupacions dels clients”, malgrat no ser rendibles econòmicament.El premi als “Oscars dels càmpings” s'afegeix as recollits els darrers anys. L'any 2020 van rebre el prestigiós premi European Solar Prize mentre que el 2021 van ser reconeguts amb l' EMAS Catalunya

