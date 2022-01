Europa situa la vacunació obligatòria com el camí per posar fi a la pandèmia

Àustria i Grècia, obligació i multa

Alemanya ja es prepara

Els Països Baixos i el confinament fallit

Itàlia obliga als majors de 50 anys

França i "fotre" als no vacunats

Catalunya i l'Estat, d'acord amb no obligar a vacunar-se

Excepcional és el cas de Catalunya i l'Estat. Governs català i espanyol ja han deixat clar que la vacunació obligatòria no està a l'agenda ara mateix, i sembla molt complicat que ho estigui en algun moment. Espanya, amb més d'un 81%, es troba al podi de la taxa de població vacunada amb la pauta completa, només per darrere de Portugal i Malta.



La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va descartar al desembre la mesura perquè la situació a Espanya és "absolutament diferent", en referència a les altes xifres de vacunació en comparació a la resta del continent. Per la part catalana, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no veia necessària implementar la norma que s'està imposant a la resta d'Europa "perquè la població a Catalunya ja s'està vacunant de forma massiva".

Lade la, amb la variant òmicron com a protagonista, no s'atura ni a Europa ni al món. Les xifres de contagis més altes de la pandèmia de moment no s'han traduït en un col·lapse dels hospitals -sí de l'atenció primària- i no ha disparat les defuncions, però ha obligat a prendre mesures. Ho hem vist aamb el retorn detambé s'ha blindat en les últimes setmanes per intentar batre el que podria ser l'últim cop del virus. Aquest cop, però, les decisions han anat encaminades cap a un sector de la societat: els que no s'han volgut vacunar. Des de multes a la vacunació obligatòria passant per "fotre" la interacció i la vida social, així és com Europa pretén incentivar la vacunació per posar fi a laSigui per negacionisme, per escepticisme o per vagància,és un dels països de l'Europa occidental amb una de les taxes de vacunació més baixes. El 74% de la població ha rebut la pauta completa de lacontra la Covid, en una xifra que s'ha disparat especialment des que el govern austríac va anunciar l'obligatorietat vacunal a partir de l'1 de febrer.La vacunació serà obligatòria per a tots els majors de 18 anys residents al país. El ministre de Salut,, va ser molt clar sobre la mesura: "La vacuna ens ajuda a deixar enrere la pandèmia". El pla que ha aprovat eldel país aquest dijous inclou que a partir del març la policia pugui demanar a la població un certificat de vacunació, amben cas de no poder-ho demostrar.Però no només això. D'aquí a uns mesos -encara sense una data definida-, s'enviaran uns últims avisos amb cites per a vacunar-se als ciutadans que encara no ho hagin fet. Els que encara es mantingui reticents a la inoculació de la vacuna, podrien ser. Embarassades, menors de 18 anys, persones que no es puguin vacunar per motius mèdics i ciutadans que faci 180 dies que van ser positius quedaran exemptes de la norma.La mateixa política que està seguint Àustria l'està reproduintperò en menor mesura. Al país hel·lè la vacunació només és obligatòria per als majors de 60 anys, als quals aquest genersi no s'han vacunat. A partir del febrer, però, aquesta xifra es duplicarà, i la penalització serà mensual. Dit d'altra manera, una persona a Grècia que no vulgui vacunar-se durant tot l'any seria multat amb més de 1.000 euros., cancellera sortint, i, canceller entrant, van acordar en el traspàs de poders portar un projecte de vacunació obligatòria al Bundestag perquè la cambra el validés. Tenint en compte que ambdós representen les dues forces més votades en les últimes eleccions alemanyes, tot sembla indicar que la norma s'implementarà tard o d'hora.I és que la vacunació aes troba en un important procés d'estancament. Només el 72% dels ciutadans tenen la dosi completa de la vacuna mentre que un 74% ho fa amb només una dosi. Resta, per tant, aproximadament unper ser vacunada amb les dues dosis.Curiós és el cas dels. Amb només un 70% de la població amb la pauta completa de la vacuna, va ser dels primers territoris europeus en actuar davant l'òmicron amb una mesura que no s'ha aplicat enlloc més: el. Aquella mesura que per la resta del món queda el març del 2020, però, no ha estat massa efectiva per contenir l'avenç del virus.Els contagis es mantenen disparats, i davant una forta, el govern neerlandès ha acabat relaxant restriccions. El confinament total s'ha acabat passades les festes nadalenques i els-durant el confinament només obrien supermercats i farmàcies- poden obrir fins a les cinc de la tarda. Lai altres negocis no essencials o d'oci es mantenen tancats. La vacunació obligatòria, tot i la complicada situació, no està sobre la taula.situa els 50 anys com l'edat en què vacunar-se és obligatori. Així ho va comunicar a principis d'any el govern del país, que va anunciar que la mesura tindrà vigència del 15 de febrer al 15 de juny . L'objectiu, segons el primer ministre,, és "preservar el bon funcionament de les estructures hospitalàries, i al mateix temps mantenir obertes les escoles i l'activitat econòmica".La decisió anunciada pel cap de l'executiu italià es trobava entre una de les recomanacions que havia rebut delsobre la Covid. Aproximadament el 13% de la població major de 50 anys no ha rebut cap ni una de les dosis de la vacuna contra ela Itàlia. A la decisió cal sumar-hi que el país també demana el certificat de vacunació per utilitzar el transport públic, inclosos eli l'"Jo no estic per emprenyar els francesos, peròi ho seguirem fent fins al final, aquesta és l'estratègia". Aquest va ser un dels propòsits d'any nou que es marcava, en unes declaracions a Le Parisien que van portar momentàniament al Parlament francès a paralitzar el projecte de llei del passaport sanitari.El president francès va carregar durament contra elsi els seus simpatitzants, a qui els va criticar la seva "falta de moral" i "", acusant-los d'intentar "soscavar la solidesa d'una nació". Tot i la polèmica, finalment la cambra francesa va aprovar elque compleix l'objectiu de Macron, ja que limita al màxim la vida dels no vacunats.La nova llei entrarà en vigor aquest dilluns, i caldrà mostrar aquestamb la pauta completa -incloent també la dosi de reforç set mesos després de les dues primeres inoculacions-. Com passa a Catalunya, es demanarà per poder entrar a la restauració, al cinema o al teatre, però també per utilitzarque facin un recorregut llarg, com autobusos, trens, avions o vaixells. A França, però, no s'ha optat per la vacunació obligatòria.​​​​​​​​​

